Москва, , 21:57 — REGNUM Переговоры глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко состоятся в Минске 27−28 мая 2021 года. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе российского правительства.

Мишустин и Головченко в ходе телефонных переговоров сегодня, 24 мая, «обсудили актуальные вопросы» двустороннего сотрудничества и «интеграцию в Союзном государстве».

«Михаил Мишустин и Роман Головченко условились провести переговоры в ходе предстоящего 27−28 мая 2021 г. в Минске заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении.

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