Скопье, , 22:38 — REGNUM В посольстве России в Северной Македонии 24 мая поздравили граждан республики с днем святых Кирилла и Мефодия.

Древнейшие предполагаемые изображения Кирилла и Мефодия

На официальной странице посольства в социальной сети Twitter опубликовано следующее заявление: «Поздравляем братский македонский народ с днем святых Кирилла и Мефодия, который отмечается как государственный праздник. Сегодня на Руси святой день — день славянской письменности, при этом к нам письменность пришла именно из македонского государства».

Кирилл и Мефодий — два брата-монаха, которые проживали в византийском городе Фессалоники в девятом веке и создали прототип современной кириллицы — глаголицу — для того, чтобы перевести и записать Евангелие на славянских языках. Братья были проповедниками христианства и канонизированы православной и католической церковью — их деятельность осуществлялась еще до Великой схизмы 1054 года.

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