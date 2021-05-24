Сараево, , 21:44 — REGNUM Премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Фадил Новалич 24 мая принял в штаб-квартире правительства Федерации Боснии и Герцеговины в Сараево премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича, который находится с официальным визитом в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Новалич поприветствовал премьер-министра Кривокапича и представителей его делегации, а также поблагодарил за желание премьер-министра Черногории во время его визита в Боснию и Герцеговину встретиться с делегацией федерального правительства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы экономического сотрудничества и выражена взаимная заинтересованность в его продвижении, особенно в области сельского хозяйства. В этом контексте собеседники обменялись информацией о возможности совместного сбыта сельскохозяйственной продукции на мировых рынках, и в этом есть необходимость, по словам Кривокапича.