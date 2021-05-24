Ижевск, 24 мая, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Удмуртия в общекомандном зачете заняла второе место в спортивно-туристическом лагере ПФО «Туриада-2021», который завершился в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Udmurt.ru Cпортивно-туристического лагерь «Туриада-2021»

В соревнованиях принимали участие команды-победители отборочных соревнований, студенты ВУЗов округа, обучающиеся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», спортсмены, тренеры, инструкторы по спортивному туризму.

В состав удмуртской команды вошли 40 человек — победители соревнований по спортивному туризму, школьники, студенты Музыкального республиканского колледжа, Удмуртского государственного университета, тренеры, судьи, эксперты, руководители команд.

Первое место по спортивному туризму заняла команда Татарии, третье — Пермского края. В эстафете лидерство получила команда Марий Эл, второе место — Саратовская область, третье — Пермский край.

Кроме того, представители Удмуртии заняли первое место в конкурсе туристических презентаций, а также получили третье место в видео-конкурсе «Люблю тебя, Приволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада» открылся 18 мая в Саратовской области. Сюда съехались более 600 ребят из всех регионов ПФО, выигравшие местные этапы. По традиции проживали участники лагеря в палаточном городке. Основные соревнования прошли на территории горнолыжного курорта «Хвалынский». На водной дистанции спортивное мероприятие принял город Балаково.

Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

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