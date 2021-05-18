Саратов, , 11:27 — REGNUM Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада» открывается 18 мая в Саратовской области. Сюда съедутся более 600 ребят из всех регионов ПФО, выигравшие местные этапы. По традиции проживать участники лагеря будут в палаточном городке.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Основные соревнования пройдут на территории горнолыжного курорта «Хвалынский». На водной дистанции спортивное мероприятие примет Балаково.

Как заверяют организаторы, все участники проходят ПЦР-тестирование. Проход за пределы лагеря запрещен. Чтобы избежать скопления людей, прибытие делегаций организовано по графику. Согласно санитарным требованиям, церемонии открытия и закрытия пройдут в сокращенном формате. В прошлом году «Туриада» не состоялась из-за пандемии.

Торжественное закрытие мероприятия состоится 21 мая с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Также в этот день будет проведена командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции на кубок Приволжского федерального округа.

ИА REGNUM напоминает, спортсмены из Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей с 30 апреля по 4 мая принимали участие во II этапе V летней Спартакиады молодежи России — 2021 по бадминтону.

Читайте также: В Саратове завершились соревнования по бадминтону среди регионов Поволжья