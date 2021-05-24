Шведским авиакомпаниям рекомендовано не летать над Белоруссией
Стокгольм, 24 мая, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Шведское транспортное агентство рекомендует отечественным авиакомпаниям избегать полетов через воздушное пространство Белоруссии, сообщает 24 мая телеканал SVT.
«Шведское транспортное агентство рекомендует шведским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии», — цитирует телеканал заявление агентства.
По словам руководителя одного из подразделений агентства Саймона Послюка, поводом для такого решения стал инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске и его обсуждение в ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и севшего в Минске из-за сообщений о бомбе, был задержан разыскиваемый властями Белоруссии Роман Протасевич, основатель экстремистского Telegram-канала Nexta.
Он обвиняется по нескольким уголовным статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков и призывы к терактам и свержению законной власти.