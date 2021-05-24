Стокгольм, 24 мая, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Шведское транспортное агентство рекомендует отечественным авиакомпаниям избегать полетов через воздушное пространство Белоруссии, сообщает 24 мая телеканал SVT.

Alan Wilson SAS Scandinavian Airlines

«Шведское транспортное агентство рекомендует шведским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии», — цитирует телеканал заявление агентства.

По словам руководителя одного из подразделений агентства Саймона Послюка, поводом для такого решения стал инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске и его обсуждение в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и севшего в Минске из-за сообщений о бомбе, был задержан разыскиваемый властями Белоруссии Роман Протасевич, основатель экстремистского Telegram-канала Nexta.

Он обвиняется по нескольким уголовным статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков и призывы к терактам и свержению законной власти.