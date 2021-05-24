Минск, 24 мая, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Белоруссия высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса и весь состав посольства после провокации с белорусским государственным флагом, произошедшей в Риге, сообщил 24 мая журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

ИА REGNUM Администрация президента Белоруссии

По его словам, Минск требует от властей Латвии провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Белоруссии.

«Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — рассказал Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Риге министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская «оппозиция».

Инцидент произошел на фоне задержания основателя и главного редактора экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, оказавшегося на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске из-за сообщений о бомбе на его борту.