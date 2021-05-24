Екатеринбург, 24 мая, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман призывает выпускников покидать Россию. Об этом он написал у себя в Facebook.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Евгений Ройзман

«Уезжайте. Если есть возможность — уезжайте. Двери закрываются. Мне очень больно это говорить, но я бы сказал», — поделился бывший градоначальник своими наставлениями молодым людям.

Отметим, среди его наставлений несколькими строчками выше значились и другие. Например, то, что никто никому в жизни ничего не должен, и чем раньше выпускники это поймут, тем больше в их жизни будет шансов на успех. Тем не менее в основном пользователи соцсетей активно обсуждают именно последний абзац. И очень многие из комментаторов не согласны с Ройзманом.

«За бугром никто не ждёт», — написал, в частности, общественник Олег Залесский. А некоторые даже заявили, что вернулись в Россию из-за рубежа и намерены оставаться здесь жить.