Москва, , 18:09 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели встречу, сообщает 24 мая пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Уточняется, что встреча была «логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Лавровым и Блинкеном» и стороны провели российско-американские консультации по линии советов безопасности.

«Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно. Переговоры прошли в конструктивном ключе и, несмотря на сохраняющиеся разногласия, позволили лучше понять позиции друг друга», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Рейкьявике на полях саммита Арктического совета состоялась двухчасовая встреча российской и американской делегаций, возглавляемых министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой госдепа США Энтони Блинкеном.

Читайте ранее в этом сюжете: «Испорченное не испортишь» — Путин поставил диагноз отношениям России и США