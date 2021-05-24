Таллин, , 17:48 — REGNUM К 2050 году Таллин обязуется снизить негативное влияние на природу до нуля. Об этом сообщила stolitsa. ee со ссылкой на предложенную мэрией городскому собранию столицы Эстонии Климатическую программу.

«Мы взяли твердый курс на зеленое будущее, — заявил в связи с этим мэр Михаил Кылварт. — Но достигнем мы его лишь в том случае, если намеченные изменения в разных областях будут происходить одновременно и взаимосвязано».

Идти к намеченной цели Таллин планирует поэтапно: уже через девять лет столица намерена снизить загрязнение окружающей среды выбросами углекислоты на 40% от нынешних показателей.

Одним из приоритетов станет борьба с загазованностью столичных автомагистралей выхлопами транспорта — как личного, так и общественного. Так, проходит кампания по замене таллинских автобусов на машины нового, более экологически безопасного поколения. Заменены порядка ста машин, до конца 2021 года их число должно удвоиться.

Город планирует также строительство новых велодорожек, расширение трамвайного хозяйства, а также — поддержку комплексной реконструкции административных зданий и жилых многоквартирных домов с учетом требований большей энергоэффективности.

В сотрудничестве с частным сектором планируется расширение сети централизованного теплоснабжения, развитие систем централизованного кондиционирования, а также производство энергии с применением принципов экономики замкнутого цикла.

Климатическая программа Таллина подчеркивает необходимость реконструкции существующих парков и создание новых.