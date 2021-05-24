Мадрид, , 17:39 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета объявил, что «канониры» будут вести с мадридским «Реалом» переговоры по поводу трансфера 22-летнего атакующего полузащитника сборной Норвегии Мартина Эдегора, которого портал transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро. Об этом 24 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне, выступая за лондонский «Арсенал» на правах аренды, Мартин Эдегор принял участие в 14-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Европы на счету футболиста один гол в ворота «Олимпиакоса» в шести играх.

Мартин Эдегор перешел в мадридский «Реал» 22 января 2015 года из норвежского «Стремсгодсета». «Сливочные» заплатили за футболиста 2,8 миллиона евро. Текущее соглашение норвежца с «Реалом» рассчитано до конца сезона 2022/23.