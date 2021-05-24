Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге отправили под стражу на время следствия таксиста, убившего ножом другого водителя в дорожном конфликте в Невском районе города. Об этом 24 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, вечером 22 мая на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко водитель такси одного из популярных агрегаторов 24-летний гражданин Таджикистана Кадриддин Джураев вступил в конфликт с 26-летним петербуржцем, водителем Kia Ceed Сергеем, с которым не поделил дорогу, возможно, из-за неработавшего светофора. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой приезжий достал нож и не менее одного раза ударил им в грудь оппонента. Хотя потерпевшего госпитализировали в больницу, спасти жизнь Сергея не удалось, клинок задел сердце.

Джураева задержали на месте происшествия. В тот же день ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). А 24 мая Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 июля.

«Джураев вину признал. Против меры возражал», — отметили в ОПС.

Добавим, что это будет уже не первая судимость Джураева.

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