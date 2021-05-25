Токио, , 01:05 — REGNUM Статистика показала, что более двух третей граждан Японии не хотят проведения летней Олимпиады-2021 в Токио. О том, почему в этом порыве граждан Японии поддержали и многие японские градоначальники, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Эпидемия коронавируса в Японии Russian.news.cn

Протест против Токийской Олимпиады растет и ширится, причем призыв граждан Японии об отмене или переносе летних Игр был поддержан и в других странах. Все дело в страхе перед ковидом, ведь зловредный вирус продолжает свои атаки на японцев, особенно активно заражая жителей густонаселенных районов. А ведь именно там планируется разместить гостей Олимпиады и организовать самый напряженный трафик.

Кроме того, в Японии коронавирус отличается особенно заразными штаммами и, несмотря на все усилия по предотвращению новых заражений, до сих пор непонятно, действительно ли удастся сдержать новую вспышку, даже применив все меры безопасности. Ведь речь идет о большом наплыве туристов, проконтролировать каждого из которых будет затруднительно. Читайте статью Анатолия Кошкина «Тени над токийской Олимпиадой сгущаются».