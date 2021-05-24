Новороссийск, Краснодарский край, , 16:21 — REGNUM Уголовное дело возбудили следственные органы по факту повреждения мемориального комплекса «Малая Земля» в Новороссийске Краснодарского края, сообщили 24 мая в пресс-службе СУ СКР по региону. Подозреваемым по делу проходит 20-летний житель Воронежа.

Видеозапись, на которой мужчина на территории мемориального комплекса «Малая земля» в городе-герое Новороссийске бьёт об него стеклянные бутылки, появилась ранее в сети. В результате был поврежден верхний слой плит мемориала.

По данному факту территориальным следственным отделом была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.