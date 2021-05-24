Уфа, , 16:00 — REGNUM В Башкирии произошел травяной пожар на площади 6 га. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что днем 24 мая спасатели г. Ишимбай получили информацию о возгорании сухой травы вдоль Индустриального шоссе. По тревоге были подняты 45 огнеборцев на 15 единицах техники, включая пожарный поезд.

Отмечается, что они в короткие сроки локализовали пожар. Огонь прошелся по площади шесть гектаров. К счастью никто не пострадал. Сотрудники МЧС контролируют ситуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии причиной 99% случаев пожаров является человеческий фактор.