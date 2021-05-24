Москва, 24 мая 2021, 15:41 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не оценивать сгоряча ситуацию с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.
Дипломат также подчеркнул, что ранее представитель МИД Белоруссии подчеркнул готовность Минска действовать в этом вопросе транспарентно.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Лайнер проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Находящегося среди пассажиров бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали.
Ранее власти Белоруссии уведомили Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), что готовы сотрудничать по расследованию инцидента с лайнером Ryanair.
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