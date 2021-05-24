Симферополь, , 14:54 — REGNUM Проверка по факту падения 14-летней девочки с девятого этажа жилого дома в Керчи организована по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова, сообщили 24 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, по предварительным данным, 21 мая на улице Будённого в Керчи 14-летняя девочка упала с высоты девятого этажа жилого дома. Девочку госпитализировали, однако врачи оказались бессильны — ребёнок позже скончался в больнице.

Прокурорам в ходе проверки предстоит установить причины происшествия, в частности, условия проживания подростка. Проверку проводят также следственные органы, её ход и результаты взяты на контроль руководством республиканской прокуратуры.