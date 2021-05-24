Нижний Новгород, , 14:53 — REGNUM За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Накануне сообщалось о восьми летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3519 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в области выявили 141 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 145 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 101 случая. Число активных носителей коронавируса по сравнению с прошлой неделей увеличилось почти на сотню и составляет 1537 человек.