Нижний Новгород, , 14:25 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 24 мая выявили 141 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 145 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 101 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

За последние сутки выписаны 110 человек, всего выздоровели с начала пандемии 112 045 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3519 человек. Накануне сообщалось о восьми летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 1537 человек.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

По состоянию на 24 мая в регионе проведено 2 664 081 тест для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 6157 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился до показателя 176,8.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,04. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился за сутки, на 24 мая остаются свободными 24% коек инфекционного профиля.