Москва, 24 мая, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Дополнительные налоги на прибыль предложил ввести для банков лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

«Необходимо ограничить чистый процентный доход банков, чтобы стоимость кредитов превышала проценты по вкладам не более, чем на фиксированную величину. Выход за эту границу должен облагаться повышенным налогом или полностью изыматься государством», — заявил Миронов.

Такой механизм обойдется государству значительно дешевле, чем субсидирование процентной ставки по кредитам, включая ту же льготную ипотеку, рассуждает парламентарий.

Чистый процентный доход в первом квартале 2021 года для банковского сектора составил почти 1 трлн рублей, или 1% ВВП.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина приняла участие в заседании президиума «Единой России» в Госдуме накануне отчета в нижней палате парламента.

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