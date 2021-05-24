Волгоград, , 14:38 — REGNUM Строительство радиологического корпуса началось на территории Волгоградского областного клинического онкодиспансера, сообщает 24 мая пресс-служба администрации региона. Планируется, что объект будет полностью завершён в 2022 году.

Новый корпус возводят в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В здании разместятся процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, а также различные вспомогательные помещения. Строители уже выполнили разбивку теплотрассы и осей корпуса, готовятся скважины для устройства железобетонных свай.

В 2021 году в Волгоградской области будут открыты четыре центра амбулаторной онкологической помощи с единым координирующим началом на базе онкодиспансера. Сейчас на территории региона действуют 10 ЦАОП, обслуживающих порядка одного миллиона жителей.