Джакарта, , 13:36 — REGNUM Индонезия приняла участие в 11-м форуме и выставке Китая и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области горнодобывающей промышленности, сообщает Sindonews.

Форум был организован министерством природных ресурсов Китая и правительством провинции Гуанси. Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун выступил с речью и объяснил растущие двусторонние отношения между Индонезией и Китаем.

Индонезия и Китай укрепляют сотрудничество в сфере инвестиций и горнодобывающей промышленности.

Китайская компания Lygend начала инвестировать в никелевый проект стоимостью $1,2 млрд в 2018 году и до сих пор продолжает расширять свои инвестиции в Индонезию.