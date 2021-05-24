Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка и причинил ему травмы. Злоумышленник задержан. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром 22 мая в Центральном районе Северной столицы. Женщина с семилетней дочкой проходили возле универмага «ДЛТ» на Большой Конюшенной улице. В этот момент передвигавшийся на электросамокате гражданин не справился с управлением и врезался в девочку, в результате чего она получила ушиб головы.

«Один из работников магазина, увидев произошедшее, сразу нажал кнопку тревожной сигнализации. Через три минуты к объекту прибыли сотрудники Росгвардии и задержали гражданина, который, по заявлению гражданки, причинил вред здоровью ее несовершеннолетней дочери», — уточнили в ведомстве.

Потерпевшая обратилась в травмпункт, а задержанного — уроженца Астраханской области — передали сотрудникам 78 отдела полиции.

Напомним, это далеко не первый подобный случай с участием электросамокатов. Ранее суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум молодым людям, которые обвиняются в групповом хулиганстве на Невском проспекте. Передвигаясь на электросамокатах по тротуарам в потоке пешеходов они наезжали на прохожих, а одного из них еще и избили так, что потребовалась госпитализация. Расследование этого дела контролирует лично глава СКР Александр Бастрыкин.

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