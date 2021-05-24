Париж, , 13:20 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце двух французских блогеров, где те записали с президентом выпуск их шоу анекдотов. Видео из резиденции президента было опубликовано на YouTube-канале блогеров 23 мая.

В феврале авторы юмористического канала McFly & Carlito на YouTube выполнили условия «сделки» с Макроном, согласно которым он должен принять участие в их «шоу анекдотов», если их видео о важности социальной дистанции в условиях пандемии наберет 10 миллионов просмотров.

Макрон выполнил обещание и в середине мая принял блогеров в Елисейском дворце. Шоу проходило в формате соревнования, с условиями, что при выигрыше Макрона блогеры должны будут участвовать в параде на День взятия Бастилии 14 июля, находясь в кабинах самолётов, а в случае выигрыша блогеров Макрон должен будет 14 июля при обращении к стране выставить на задний план фотографии блогеров. В результате счет в игре остался ничейным, и обе стороны решили выполнить условия пари.

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