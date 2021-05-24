Москва, 24 мая, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин начнёт серию совещаний по военному строительству и развитию вооруженных сил и вооружений 25 мая в Сочи. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 24 мая журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он отметил, что Путин проведёт в Сочи всю неделю, совещаясь с руководством Министерства обороны и военного-промышленного комплекса. В течение недели у него запланированы и другие мероприятия, Кремль проинформирует о них.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционная серия совещаний Путина по оборонной тематике пройдёт в очном формате, об этом ранее рассказал Песков. Такого рода мероприятия проходят на юге России дважды в год.