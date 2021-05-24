Москва, , 13:03 — REGNUM После отмены самоизоляции и снятия карантинных ограничений из-за коронавируса почти четверть жителей России (24% стали меньше курить, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Сигареты

Не изменили своих привычек и курят столько же 60%. Стали наоборот чаще курить после снятия ограничений 5%. Во время карантина 14% опрошенных отмечали, что курят больше, чем до него.

Те, кто планируют бросить курить выкуривают в сутки 10 сигарет. Те, кто не собирается бросать, — 13 сигарет. Мужчины, желающие бросить курить, курят больше, чем женщины: — 11 сигарет против восьми, кто не планирует бросать курить, — 15 против 11 у женщин.

Опрос проведен 5 апреля-13 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 399 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, курящие работники российских компаний заявили, что бросить курить им поможет денежное поощрение, а не запрет.

Читайте подробнее: Заставят бросить курить деньги, а не запрет, показал опрос