Москва, , 12:34 — REGNUM Вместо «черного списка» алиментщиков нужен фонд для выплат родителям-одиночкам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В целом предложение правильное. Но опять полумера, направленная на реализацию лишь карательной функции государства — ограничить, лишить, наказать. А дети и матери-одиночки все это время будут ждать, пока алиментщика не прижмут к ногтю и не заставят заплатить, если ему вообще есть с чего заплатить», — рассуждает Миронов.

Он напомнил, что для защиты прав детей фракция «Справедливая Россия» неоднократно вносила законопроект о создании государственного алиментного фонда. Еще одно предложение заключается в том, чтобы размер алиментов не был ниже прожиточного минимума на ребенка в конкретном субъекте РФ.

Глава Минюста Константин Чуйченко предложил завести реестр должников по алиментам. Планируется, что попавших в этот реестр автоматически ограничат ряд прав. Кроме того, рассматривается возможность введения административной и уголовной ответственности за неполную уплату алиментов.

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