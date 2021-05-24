Москва, 24 мая, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Россия всегда готова прийти на помощь Белоруссии, так как две страны связывают братские узы, общая история и духовные ценности. Об этом 24 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

«Россия, разумеется, не оставит Беларусь в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какую помощь Москва готова оказать Минску в условиях давления западных стран на республику.

Также глава МИД РФ отметил, что проведенная в Белоруссии попытка вооруженного переворота с участием гражданина США является укладывающейся в линию политики западных стран на вмешательство во внутренние дела стран постсоветского пространства с задействованием всего арсенала методик «цветных революций».

«Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Напрашивается аналогия с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года», — добавил Лавров, указав, что из-за угрозы своей жизни белорусский президент Александр Лукашенко вынужден был пойти на экстраординарный шаг и 9 мая подписал президентский декрет о том, что в экстренной ситуации власть в республике переходит к Совету Безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков заявил, что скандал из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича, по его мнению, подтолкнёт Минск к дальнейшей интеграции с Россией.