Рамалла , 24 мая, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сектор Газа нуждается в срочной помощи и запуске программы развития, передает 24 мая телеканал Al Jazeera.

UNCTAD Мухаммед Штайе

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«Сектор Газа нуждается в оказании немедленной помощи, а также в программе развития для создания рабочих мест и восстановления экономики», — сказал он.

Он уточнил, что Палестина расценивает Египет, Катар и прочие арабские страны, а также ЕС, Вашингтон и ООН в качестве партнеров в восстановлении анклава.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Обострению регионального конфликта предшествовали беспорядки у мечети Аль-Акса, вызванные выселением арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.