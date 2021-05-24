Стокгольм, , 11:52 — REGNUM В Шведской национальной организации пенсионеров (PRO) считают, что существующая пенсионная система Швеции должна быть подвергнута изменениям. В частности, в профильной организации заявляют, что пенсионная система страны недофинансирована. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Краткосрочная мера, которую необходимо принять немедленно, заключается в увеличении взносов в пенсионную систему, потому что она недофинансирована. Когда поступающих средств не хватает, пенсии снижаются, и это, прежде всего, сказывается на наиболее обездоленных пенсионерах», — заявил в интервью телеканалу первый заместитель председателя PRO Ян Андерссон.

В профильной организации считают, что пенсионные взносы должны быть увеличены с нынешних 17,21% до 18,5%.

Напомним, что ранее вопрос о поднятии размеров пенсий подняли «Левые» и «Шведские демократы».