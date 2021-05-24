* запрещённая в России организация

Симферополь, , 11:40 — REGNUM Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы для председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова попросил гособвинитель в ходе рассмотрения в Верховном суде Крыма дела по обвинению Чубарова в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года в Симферополе.

«Прошу суд признать виновным подсудимого Чубарова в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По частям 1, 2 статьи 280.1 УК РФ на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УК РФ прекратить в связи с отсутствием состава преступления. Меру пресечения Чубарову оставить прежней — заключение под стражей», — цитирует прокурора ИА «Крыминформ».

Чубарову в конце марта 2020 года заочно было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. По данным следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров дал поручение организовать массовые беспорядки у здания парламента республики в Симферополе, в результате погибли два человека, около 80 получили травмы. Уголовное дело в суде рассматривается с июля 2020 года, Чубарова судят заочно, он объявлен в международный розыск.

Отметим, что Чубаров входит в число лиц, которых в Крыму называют также ответственными за организацию энергетической и водной блокады российского полуострова.

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