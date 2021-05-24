Москва, , 11:19 — REGNUM Заявка сборной России по хоккею в матче чемпионата мира с командой Дании может пополниться нападающим Никитой Нестеровым, выступающим за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз». Об этом 24 мая сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной Роман Ротенберг.

«Никита Нестеров уже прошёл трехдневный карантин, теперь тренируется. И на игру с командой Дании мы планируем его заявить», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Нестеров прибыл в расположение сборной России 21 мая. До этого он завершил сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за «Калгари», в составе которого провёл 38 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами.

Напомним, после двух матчей сборная России набрала шесть очков и идёт на первом месте в группе. Российские хоккеисты обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), а 24 мая сыграют со Словакией, 26 мая — с Данией.

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