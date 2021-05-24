Абакан, , 10:43 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии из-за коронавируса, продлили до 27 июня включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в республиканском правительстве.

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По данным эпидемиологов, в Хакасии фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией — 213 официально зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2 на прошлой неделе (174 — на позапрошлой). Коэффициент распространения инфекции не опускается ниже 1,1.

В качестве причины прироста специалисты назвали поведение жителей Хакасии — пренебрежение установленными санэпидтребованиями и правилами в условиях пандемии. Это несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, режима дезинфекции в организациях и на предприятиях и так далее.

В республиканском управлении Роспотребнадзора убеждены, что необходимо усилить работу мобильных групп профильных ведомств, проводить дополнительные проверки.

Как сообщало ИА REGNUM с начала 2021 года в Хакасии выявили 5401 носителя коронавируса, выздоровели 4955 человек.

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