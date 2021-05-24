Краснодар, , 10:25 — REGNUM Инвестсоглашения в сфере развития курортов на сумму более 70 млрд рублей планируется заключить делегацией Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форума. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе администрации края.

«Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций. В санаторно-курортной отрасли отмечается рост на протяжении последних лет, мы видим устойчивую тенденцию для развития внутреннего туризма. Большой интерес регион вызывает у сетевых отелей, в том числе — у мировых брендов. Сейчас в крае их работают порядка 40, и уровень сервиса вокруг этих отелей растет», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, в рамках ПМЭФ-2021 планируется заключить соглашение о строительстве отелей «Хилтон» в Анапе к 2024 году. На данный момент в краевом министерстве курортов на сопровождении находятся 22 соглашения с объемом инвестиций 29,1 млрд рублей. В регионе строятся новые гостиницы — только в этом году в Анапе открылись два новых гостиничных комплекса, ещё два объекта откроются в Туапсинском районе и Новороссийске до конца года.