Иркутск, , 10:21 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 25−26 мая.

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По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни в северных, верхнеленских районах и в западных районах ожидаются заморозки 0,-5°С.

Также 25 мая местами по региону ожидаются порывы северо-западного, западного ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами в западных, северо-западных, центральных, южных, Жигаловском, Качугском районах — ливневые дожди. Вместе с тем, 25−27 мая местами в северных районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Приангарье демонстрировала также на прошлой неделе.

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