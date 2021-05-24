Москва, , 10:20 — REGNUM Власти Москвы собираются ежегодно строить и вводить в эксплуатацию около 3−3,5 млн кв. метров жилья по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

В 2021 году в столице планируется построить по реновации 1,5 млн кв. метров жилья, что позволит обеспечить новыми квартирами более 30 тысяч участников программы.

В настоящее время в Москве в новые квартиры по реновации переехали 30,2 тысячи человек. Начато переселение 38 тыс. москвичей из 256 старых пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала старта программы реновации в Москве возведено 113 новостроек, 90 домов уже переданы под заселение.

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