Петрозаводск, , 10:14 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 59 новых носителей коронавируса, это на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 24 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 46 905 инфицированных, из них 45 079 человек выздоровели, в том числе 69 из ранее зараженных были выписаны по выздоровлению за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7638,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3408,2 случая, по Северо-Западу — 5940,5», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончался 531 житель Карелии, в том числе два новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Питкярантской ЦРБ умерла жительница Питкяранты, 1954 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Ладва, 1944 года рождения.

Кроме того, с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 6074 пациента, из них 142 человека скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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