Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM Для многих учащихся екатеринбурских школ прозвенел последний звонок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Мэр Алексей Орлов поздравил выпускников с важным этапом их жизни. «По словам Алексея Орлова, в этом году порог школы перешагнут более 20 тысяч выпускников», — уточнили в мэрии.

В 2021 году заканчивают обучение в своих классах 7281 одиннадцатиклассник и 13 708 девятиклассников. Примерно половина из последних «планирует продолжить образование в стенах родных школ», сообщили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге хотят совместить общегородской выпускной с музыкальным фестивалем «Уральская ночь музыки».