Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся второй финальный матч чемпионата России, в результате которого решилась судьба золотых наград. Несмотря на то, что хозяйки площадки выиграли у ЦСКА (29:26), по сумме двух игр сильней оказались гости из российской столицы.

«Всегда, когда выигрываешь медали, можно порадоваться, но это не тот случай. Мы начали матч плохо, в отличие от ЦСКА. Потом перестроили защиту на 6:0 на некоторое время, это помогло. У игроков было большое желание победить, из-за этого иногда не хватало дисциплины, хотя у нас были хорошие отрезки. Мы сражались до конца, но не получилось завоевать трофей», — отметил главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Напомним, что в победе «Ростов-Дона» в чемпионате России, казалось бы, не сомневался никто. Подопечные шведа Юханссона не проиграли ни одного матча национального турнира, уверенно лидируя в турнирной таблице на протяжении всего сезона. Однако первый финальный матч с ЦСКА на выезде для ростовской команды оказался роковым. Команда уступила подопечным Ольги Акопян со счётом 23:30.

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