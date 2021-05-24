Ташкент, , 09:39 — REGNUM Многие улицы и дома Ташкента затопило после грозы с ливнем и градом в ночь на 24 мая, сообщает агентство Kun.uz.

Утром 24 мая в социальных сетях стали появляться видео жителей столицы Узбекистана, демонстрирующих затопленные улицы города. В результате стихии затопило здание общежития Ташкентского архитектурно-строительного института.

Вечером 23 мая молния ударила в телебашню Ташкента. По словам очевидцев, после удара молнии загорелся флаг. В МЧС сообщили, что грозовые явления не повлияли на работу телевышки.

Несмотря на проливной дождь, в центре Ташкента состоялся концерт. Артистам пришлось выступать на затопленной сцене.