Якутск, , 09:49 — REGNUM В Якутии жертвами коронавируса стали уже 650 человек — за выходные дни, 22−23 мая, летальных исходов не зафиксировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки в республике выявлено 110 новых носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии зарегистрировано 37 716 случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 33,2 тыс. человек.

По информации регионального минздрава, коечный фонд заполнен на 90% — будет рассматриваться возможность увеличения числа коек.

В Якутске на 24 мая уже более 2 тыс. человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на утро 24 мая получили первую прививку от COVID-19 143 568 человек, в том числе 34 893 человека старше 60 лет. Полный курс завершили 104 443 человека, в том числе 26 117 пожилых.