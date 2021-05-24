ВСУ обстреляли село на окраине Донецка — СЦКК
Соледар, ДНР, 24 мая, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Украинские формирования обстреляли из крупнокалиберных миномётов село Спартак, расположенное на окраине Донецка. Об этом сообщили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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Украинский миномётчик
Как сообщается, с украинских позиций в районе посёлка Опытное было выпущено девять мин калибра 120 мм. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путём задействования координационного механизма», — отметили в представительстве.
Напомним, за минувшие сутки украинские силовики обстреляли из гранатомётов район населённого пункта Молодёжное на территории ЛНР.