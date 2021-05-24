Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет за сборную России по хоккею на чемпионате мира. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Александр Овечкин Michael Miller

Отмечается, что Овечкин не сыграет за сборную из-за большого количества повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв «Бостону» в пятом матче серии со счётом 1:3.

В сезоне 2020/21 Овечкин в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 42 (24+18) очка. При этом из-за повреждений он пропустил 14 игр. В плей-офф на счету четыре очка (2+2) в пяти матчах.

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