Тоджинский район, Тува, , 08:15 — REGNUM Паводковая ситуация на территории Тувы в целом стабилизируется, уровень воды идёт на спад. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканской службе гражданской обороны и ЧС, человеческих жертв удалось избежать, как и большого материального ущерба.

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«Всего для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения всего развернуты 5 ПВР (пунктов временного размещения), общей вместимостью 240 человек. За период с 20 по 24 мая на ПВР размещалось 35 человек», — отметили в ведомстве.

Отрезок трассы Кызыл — Сарыг-Сеп, где произошло подтопление, освободилось от воды. Однако проезд по нему всё ещё небезопасен, поскольку из-за удара стихии дорожное полотно находится в аварийном состоянии. Прибывающих жителей переправляют через опасный участок спасатели.

В селе Сыстыг-Хем Тоджинского района уровень воды снизился на 34 см. 20 мая здесь было подтоплено 9 жилых домов и 18 дворов. Для жителей был открыт пункт временного размещения в селе Тоора-Хем. К настоящему времени, по данным Главного управления МЧС по региону, подтопленных домов и придомовых территорий нет.

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