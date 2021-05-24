Новосибирск, 24 мая, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров обратился к председателю горсовета Новосибирска Дмитрию Асанцеву и исполняющему обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Михаилу Федорову с просьбой обеспечить безопасность горожан в условиях шквального роста колиества средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном парламенте.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди на электросамокатах

«Этот безобидный, на первый взгляд, транспорт вызвал волну ДТП, в том числе с тяжёлыми травмами, и, как следствие, справедливое негодование граждан об отсутствии чёткой организации их эксплуатации», — говорится в письме Асанцеву.

Панфёров отметил, что, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за 2020 год зарегистрировано 331 ДТП с участием электросамокатов, результатом которых стала гибель шести человек, еще 347 были ранены.

«Пользователи средств индивидуальной мобильности во время передвижения реально могут убить, как минимум — покалечить граждан (в особой зоне риска — дети и люди пожилого возраста). Нередки случаи передвижения самокатчиков в состоянии алкогольного опьянения, с пассажирами. Законные регламенты ограничения скоростного режима для таких средств индивидуального передвижения, как электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса, сегвеи и тому подобное, отсутствуют», — подчеркнул первый вице-спикер.

Андрей Панфёров предложил Дмитрию Асанцеву на очередной сессии Совета депутатов города рассмотреть этот вопрос. Полковника полиции Михаила Федорова он просит подключиться к решению данной проблемы.

Панфёров уверен, что в настоящее время возникла крайняя необходимость начать регулировать не только автомобильное, но и все остальное движение в Новосибирске, «потому что ходить по нему стало просто опасно».