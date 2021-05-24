Женева, Швейцария, , 06:04 — REGNUM Представители 194 стран-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) примут участие в 74-ой Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Мероприятие откроется 24 мая и будет проходить в онлайн-формате.

Основное внимание на мероприятии будет уделено вопросам борьбы с пандемией COVID-19.Ожидается, что с докладом, посвящённым ключевым вопросам здравоохранения, выступит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Также запланирована дискуссия высокого уровня, в которой примут участие представители ряда стран и общественных организаций.

Кроме того, на ассамблее будут обсуждаться вопросы борьбы с полиомиелитом, профилактика и лечение неинфекционных заболеваний, обеспечение безопасности пациентов, совершенствование работы ВОЗ. Также в повестке дня значатся утверждение бюджета организации на 2022−2023 годы и выполнение программы «трёх миллиардов», задача которой — охватить услугами здравоохранения как можно больше людей в мире.

Напомним, Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, она проводится ежегодно в мае в Женеве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ВОЗ, реальная смертность от COVID-19 может в несколько раз превышать данные официальной статистики.

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