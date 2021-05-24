Ростов-на-Дону, 24 мая, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Арбитраж Ростовской области взыскал солидарно с ОАО «Донречфлот» и АО «Азово-Донское пароходство» крупный долг по кредитным договорам. К дате вынесения вердикта первоначального истца в лице Сбербанка сменило ООО «НРК Актив». В целом было взыскано 3 990 910,11 доллара США (эквивалентно 293 млн рублей). Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск к судоходным компаниям был подан в августе 2020 года Сбербанком, но в октябре было заявлено о процессуальном правопреемстве.

В августе 2020 года истец также потребовал наложения ареста на имущество и денежные средства должников в пределах суммы иска, заявляя, что им «выявлены негативные тенденции в финансовой деятельности ответчиков». Заявлялось, что, например, третьи лица к ОАО «Донречфлот» предъявили 68 исков на общую сумму более 395 млн рублей, из которых только за июль—август 2020 года поступило 12 дел на общую сумму более 100 млн рублей. Ходатайство об обеспечительных мерах удовлетворили, но позднее они были частично сняты — в отношении имущества «Донречфлота».

Решением судьи с компаний взысканы задолженности по кредитным договорам от 2013—2014 годов — 3 990 910,11 доллара США в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического исполнения решения суда.