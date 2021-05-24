Брюссель, , 03:28 — REGNUM Возможность ввода запрета на посадку самолётов белорусской авиакомпании «Белавиа» на территории Евросоюза призвал рассмотреть премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Об этом 24 мая политик написал на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Бельгии назвал неприемлемым инцидент с экстренной посадкой Белоруссией рейса Ryanair FR4978. Де Кроо призвал Евросовет дать «чёткий и недвусмысленный ответ» касательно данной ситуации. По мнению политика, Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях в отношении Белоруссии, которые будут включать запрет на посадку авиарейсов компании «Белавиа» в аэропортах ЕС.

Также Де Кроо добавил, что основатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, должен быть немедленно освобождён.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и ЕС призвали ввести запрет на полёты над территорией Белоруссии, в том числе на полёты в страну и из неё в связи с задержанием сотрудниками правоохранительных органов республики объявленного в розыск Протасевича.

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