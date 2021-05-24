Монако, 24 мая 2021, 00:06 — REGNUM 23 мая в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис» в рамках заключительного 38-го тура регулярного сезона Лиги 1 2020/21 был разыгран матч «Ланс» — «Монако». Игра завершилась паритетом сторон со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
24-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин провел на поле все 90 минут и получил оценку 6,88 по версии портала WhoScored. Футболист отметился двумя успешными отборами, одной обводкой и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач полузащитника составила 83%.
Желтые карточки получили Факундо Медина (74'), Джонатан Клаусс (82'), Кевин Фолланд (82'), Янник Каюзак (82') и Гильермо Марипан (86'). Главный арбитр встречи — Жереми Пиньяр.
Статистика матча («Ланс"/ «Монако»)
Удары 4/18
Удары в створ ½
Владение 35%/65%
Нарушения 16/6
Угловые 2/7
Стартовые составы команд:
«Ланс»: Лека, Баде, Медина, Градит, Фофана, Клаусс, Хайдара, Дукуре, Каюзак, Сотока, Ганаго.
«Монако»: Лекомт, Марипан, Сидибе, Бадиашите, Тчуамени, Мартинш, Энрике, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.
«Монако», набрав 78 очков, остался на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. В следующем сезоне «монегаски» сыграют в Лиге Чемпионов. «Ланс» с 57-ю очками расположился на седьмом месте.