Монако, , 00:06 — REGNUM 23 мая в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис» в рамках заключительного 38-го тура регулярного сезона Лиги 1 2020/21 был разыгран матч «Ланс» — «Монако». Игра завершилась паритетом сторон со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

24-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин провел на поле все 90 минут и получил оценку 6,88 по версии портала WhoScored. Футболист отметился двумя успешными отборами, одной обводкой и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач полузащитника составила 83%.

Желтые карточки получили Факундо Медина (74'), Джонатан Клаусс (82'), Кевин Фолланд (82'), Янник Каюзак (82') и Гильермо Марипан (86'). Главный арбитр встречи — Жереми Пиньяр.

Статистика матча («Ланс"/ «Монако»)

Удары 4/18

Удары в створ ½

Владение 35%/65%

Нарушения 16/6

Угловые 2/7

Стартовые составы команд:

«Ланс»: Лека, Баде, Медина, Градит, Фофана, Клаусс, Хайдара, Дукуре, Каюзак, Сотока, Ганаго.

«Монако»: Лекомт, Марипан, Сидибе, Бадиашите, Тчуамени, Мартинш, Энрике, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.

«Монако», набрав 78 очков, остался на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. В следующем сезоне «монегаски» сыграют в Лиге Чемпионов. «Ланс» с 57-ю очками расположился на седьмом месте.