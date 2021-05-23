Лас-Вегас, США, , 15:46 — REGNUM Камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, может провести защиту титула на турнире UFC 265. Об этом 23 мая рассказал глава UFC Дэйна Уайт в эфире ESPN.,

В ходе эфира, ведущая задал вопрос Уайту, почему до настоящего времени неизвестно, какие бойцы будут участвовать в главном поединке на турнире UFC 265, который намечен на 7 августа.

«Оставляем ли мы главный бой для Фрэнсиса? Возможно. Прямо сейчас мы работаем над некоторыми вещами, и этот бой — одна из них», — ответил на это глава UFC.

Отметим, в своем последнем поединке 34-летний Фрэнсис Нганну одержал верх над представляющим США Стипе Миочичем и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. На данный момент в активе камерунца 20 (15 — досрочно) побед при четырех поражениях.